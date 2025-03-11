Слуцкий: Зеленский в крайней стадии агонии и готов на ядерный терроризм

Западу давно пора понять, что Владимир Зеленский способен устроить ядерную катастрофу, о чём говорит тот факт, что украинские дроны во время сегодняшней атаки летели и в сторону Курчатовской АЭС. Об этом написал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«БПЛА летели не только на Москву и Подмосковье, но и в сторону Курчатовской АЭС. Не раз говорил, что Зеленский находится в крайней стадии агонии и готов на ядерный терроризм и шантаж <…>. Мировое сообщество должно перестать закрывать глаза на террористическую суть режима в Киеве», — пишет парламентарий.