Слуцкий: Зеленский в крайней стадии агонии и готов на ядерный терроризм
Западу давно пора понять, что Владимир Зеленский способен устроить ядерную катастрофу, о чём говорит тот факт, что украинские дроны во время сегодняшней атаки летели и в сторону Курчатовской АЭС. Об этом написал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«БПЛА летели не только на Москву и Подмосковье, но и в сторону Курчатовской АЭС. Не раз говорил, что Зеленский находится в крайней стадии агонии и готов на ядерный терроризм и шантаж <…>. Мировое сообщество должно перестать закрывать глаза на террористическую суть режима в Киеве», — пишет парламентарий.
Слуцкий напомнил, что проукраинский лагерь союзников возглавили Франция и Британия, совершенно не отдавая себе отчёт в том, кого они защищают. По словам депутата, такая «слепота» Запада обернётся большими проблемами для них же самих. Он заметил также, что ночная атака украинских БПЛА являлась намеренной провокацией для срыва общего переговорного процесса.
Напомним, в ночь на 11 марта была совершена самая массированная атака дронов ВСУ на РФ, в том числе Московский регион. Серьёзный ущерб был нанесён трём муниципалитетам: Видное, Домодедово и Раменское. За ночь в Подмосковье было уничтожено 74 украинских беспилотника (всего в РФ 337). Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое мужчин, пострадали 20 жителей Московского региона, среди них есть дети. В МИД РФ назвали причиной атаки то, что Лондон и Киев недовольны возобновлением диалога России и США.
president.gov.ua