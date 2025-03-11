Песков связал атаку БПЛА с желанием ВСУ «подпортить тенденцию» к урегулированию
Массированная украинская атака БПЛА на Подмосковье может испортить наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию. Киев устроил атаку на Россию буквально за пару часов до переговоров с США в Саудовской Аравии, что стало главной ошибкой. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь пока нечего срывать, но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию — это да», — заключил Песков.
Представитель Кремля объяснил, что никаких конкретных переговоров по поводу мирного урегулирования на данным момент нет. Сейчас Америка продолжает изучать Киев и «пытается понять, насколько Украина готова к переговорам».
Напомним, что в ночь на 11 марта произошла крупнейшая атака украинских дронов на территорию России. Значительный ущерб был нанесён трём муниципалитетам Подмосковья, в первую очередь Ленинскому городскому округу (город Видное), а также Домодедову и Раменскому. В ходе этой атаки в Подмосковье было сбито 74 украинских беспилотника (всего по России — 337). В результате нападения погибли двое мужчин, а почти двадцать жителей региона получили ранения.
Life.ru