Песков связал атаку БПЛА с желанием ВСУ «подпортить тенденцию» к урегулированию

Массированная украинская атака БПЛА на Подмосковье может испортить наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию. Киев устроил атаку на Россию буквально за пару часов до переговоров с США в Саудовской Аравии, что стало главной ошибкой. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь пока нечего срывать, но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию — это да», — заключил Песков.