ВСУ впервые применили БПЛА UJ-31 Злива для атаки на Москву и область
ВСУ впервые применили БПЛА UJ-31 Злива для атаки Москвы и области. Об этом сообщает SHOT.
ВСУ применили БПЛА UJ-31 Злива для атаки на МО. Фото © SHOT
Согласно информации наших коллег, дрон данного типа предпринял попытку атаковать нефтебазу «Ока-центр», расположенную в подмосковном Серпухове. Обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы и вблизи Борисовского шоссе. Сапёры смогли обезвредить взрывное устройство, которое находилось на борту дрона.
Профиль полёта UJ-31 Злива позволяет ему действовать на высотах от 2 до 2000 метров, его можно заранее запрограммировать. В качестве боевой части используется граната от РПГ-7. ВСУ модернизируют эти беспилотники для увеличения дальности, которая может достигать до 1000 км при небольшой нагрузке. Также уточняется, что в сегодняшней атаке были задействованы дроны UJ-22 Airborne, которые действовали в связке с UJ-31 Злива.
Напомним, сегодня ночью была совершена самая массированная атака дронов ВСУ на РФ, столичный регион в частности. Серьёзный ущерб был нанесён трём муниципалитетам: Видное, Домодедово и Раменское. За ночь в Подмосковье было уничтожено 74 украинских беспилотника (всего в РФ 337). Уточнялось, что жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое мужчин. А по последним данным, число погибших достигло уже до трёх. Пострадали 20 жителей. В Госдуме назвали массированную атаку на Москву кровавым шоу Зеленского ради власти.
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