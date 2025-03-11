ВСУ впервые применили БПЛА UJ-31 Злива для атаки на Москву и область

Профиль полёта UJ-31 Злива позволяет ему действовать на высотах от 2 до 2000 метров, его можно заранее запрограммировать. В качестве боевой части используется граната от РПГ-7. ВСУ модернизируют эти беспилотники для увеличения дальности, которая может достигать до 1000 км при небольшой нагрузке. Также уточняется, что в сегодняшней атаке были задействованы дроны UJ-22 Airborne, которые действовали в связке с UJ-31 Злива.