Юрист рассказал Life.ru, как обеспечить себе компенсацию при повреждении имущества из-за БПЛА

При повреждении имущества в результате атаки беспилотников необходимо предпринять ряд юридически значимых действий для получения компенсации. Об этом в беседе с Life.ru рассказал генеральный директор профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс. По его словам, в первую очередь нужно записать на камеру все повреждения.

Первым шагом является фиксация ущерба. Это следует сделать незамедлительно, так как документальное подтверждение обстоятельств происшествия будет основой для дальнейших обращений. Давид Адамс Генеральный директор профессиональной юридической группы «АИД», юрист

«Фиксировать повреждения могут сотрудники полиции, спасательных служб, а также представители местных органов власти. Желательно самостоятельно сделать фото- и видеосъёмку разрушений, так как это может стать дополнительным доказательством», — рассказал юрист.

Далее, по словам эксперта, необходимо обратиться в местные органы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), в МЧС. Они проведут осмотр повреждённого имущества и составят акт обследования, который будет официальным документом, подтверждающим факт ущерба. Важно учитывать, что для получения компенсации необходимо, чтобы происшествие было квалифицировано как чрезвычайная ситуация (ЧС). В случае признания инцидента ЧС граждане вправе претендовать на государственные выплаты в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

После получения акта обследования нужно обратиться в региональную администрацию или соответствующий финансовый орган, продолжил специалист. Он отметил, что в Москве, например, такие вопросы решаются через Департамент финансов, а в других регионах — через местные органы самоуправления. Для подачи заявления потребуется комплект документов, включающий паспорт заявителя и членов семьи, если ущерб затронул жилое помещение, документы, подтверждающие право собственности на повреждённое имущество, такие как выписка из ЕГРН, договор купли-продажи или свидетельство о собственности, акт обследования, выданный ГО и ЧС, а также банковские реквизиты для получения компенсации.

Размер выплат определяется на федеральном уровне и зависит от степени повреждений. При частичной утрате имущества первой необходимости предусмотрена выплата 50 000 рублей на каждого члена семьи, а при полной утрате — 100 000 рублей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выплаты могут составлять 200 000 и 400 000 рублей соответственно. Давид Адамс Генеральный директор профессиональной юридической группы «АИД», юрист

«Однако эти суммы распространяются только на имущество, входящее в перечень первой необходимости: бытовую технику, мебель, инженерное оборудование для жизнеобеспечения», — добавил специалист.

В случае если имущество было застраховано, следует обратиться в страховую компанию, добавил Адамс. Однако стандартные страховые полисы зачастую содержат исключения на случаи военных действий, террористических актов и форс-мажорных обстоятельств. Поэтому перед подачей заявления в страховую необходимо проверить условия договора. Если компания отказывается компенсировать ущерб, решение можно обжаловать в судебном порядке, предоставив доказательства, что инцидент подпадает под страховое покрытие.