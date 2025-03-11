Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 18:22

МИД: Налёт БПЛА на Москву проявил агонию Зеленского в желании угодить Западу

Массовый налёт дронов ВСУ на регионы РФ продемонстрировал агонию Владимира Зеленского, который пытается купить расположение западных хозяев жизнями невинных россиян. Об этом сказано в публикации МИД России.

«Обстрелы населённых пунктов многих российских регионов, безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить и покалечить как можно больше ни в чём не повинных людей», — говорится в публикации.

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Напомним, ВСУ запустили 337 дронов по российским регионам, в частности по Москве и Подмосковью. Средства ПВО сбили 74 из летевших на столицу БПЛА, и всё же повреждений избежать не удалось — пострадали жилые дома в Видном, Домодедово и Раменском. Известно о троих погибших и 20 пострадавших, среди которых были и дети.

Обложка ©

Последствия удара дрона по дому в Раменском. Обложка © Life.ru

Юрий Лысенко
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