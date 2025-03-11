МИД: Налёт БПЛА на Москву проявил агонию Зеленского в желании угодить Западу
Массовый налёт дронов ВСУ на регионы РФ продемонстрировал агонию Владимира Зеленского, который пытается купить расположение западных хозяев жизнями невинных россиян. Об этом сказано в публикации МИД России.
«Обстрелы населённых пунктов многих российских регионов, безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить и покалечить как можно больше ни в чём не повинных людей», — говорится в публикации.
Напомним, ВСУ запустили 337 дронов по российским регионам, в частности по Москве и Подмосковью. Средства ПВО сбили 74 из летевших на столицу БПЛА, и всё же повреждений избежать не удалось — пострадали жилые дома в Видном, Домодедово и Раменском. Известно о троих погибших и 20 пострадавших, среди которых были и дети.
Последствия удара дрона по дому в Раменском. Обложка © Life.ru