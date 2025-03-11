Массовый налёт дронов ВСУ на регионы РФ продемонстрировал агонию Владимира Зеленского, который пытается купить расположение западных хозяев жизнями невинных россиян. Об этом сказано в публикации МИД России.

«Обстрелы населённых пунктов многих российских регионов, безжалостные и слепые убийства их мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить и покалечить как можно больше ни в чём не повинных людей», — говорится в публикации.