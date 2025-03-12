«Воздержалась»: Сербия изменила свой голос по антироссийской резолюции в ООН
МИД Сербии: Голос в ООН за антироссийскую резолюции по Украине был отозван
Сербия отозвала свой голос в поддержку антироссийской резолюции по Украине в ООН, который, по утверждению Белграда, был сделан по ошибке. Об этом заявил изданию НИН глава сербского МИД Марко Джурич.
«Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила своё голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и её территориальной целостности и осуждается Россия», — пояснил политик.
По его словам, теперь Сербия заняла позицию «воздержалась» в голосовании по антироссийской резолюции. Изменения уже зафиксированы секретариатом ООН.
Напомним, что в годовщину СВО ГА ООН приняла сразу две резолюции по Украине. Американский вариант документа Генассамблея одобрила лишь с антироссийскими правками. Среди стран, которые поддержали демарш против Москвы, неожиданно оказалась Сербия. Президент страны Александр Вучич оперативно вышел на связь с Москвой, извинился и назвал случившееся ошибкой. В Кремле приняли извинения политика. При этом в МИД РФ напомнили, что Белграду придётся исправить ошибку и изменить голос.
ТАСС / Михаил Климентьев