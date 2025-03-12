«Воздержалась»: Сербия изменила свой голос по антироссийской резолюции в ООН

Сербия отозвала свой голос в поддержку антироссийской резолюции по Украине в ООН, который, по утверждению Белграда, был сделан по ошибке. Об этом заявил изданию НИН глава сербского МИД Марко Джурич.

«Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила своё голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и её территориальной целостности и осуждается Россия», — пояснил политик.