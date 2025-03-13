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Регион
13 марта, 10:39

Проведённая в США симуляция прекращения огня показала, что СВО не завершится по вине Киева

19FortyFive: Симуляция прекращения огня показала, что СВО не закончится

Симуляция остановки огня на Украине показала, что спецоперация не закончится, так как результатом мира будут недовольны в Киеве. Об этом сообщает обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли.

Симуляцию организовали аспиранты, преподаватели и эксперты из США, занимающиеся внешней политикой. Было несколько команд, которые представляли РФ, Штаты, Украину, Китай, Турцию и коалицию Великобритании и ЕС.

«Это позволило командам влиять на условия переговоров, изменяя факты на местах. Третий и пятый раунды были переговорами, условно разделёнными двумя неделями симуляционного времени, когда студенты изображали членов дипломатических команд высокого уровня на переговорах в Анкаре», — говорится в публикации.

В итоге каждое государство склоняло оппонентов на свою сторону. Так, Москва устроила небольшой политический кризис в Пхеньяне, который позволил отвлечь Пекин, а Штаты попытались исключить из переговоров Европу и Китай. Вскоре борьба между европейско-украинской и американо-российской группами накалилась, тогда как Турция и Китай оставались в стороне.

В результате переговоров огонь остановили, но вскоре договор был нарушен Киевом. Оказалось, что были ранены и убиты члены переговорной группы из РФ и США. Бои возобновились. В заключении авторы симуляции отметили, что она необязательно должна отражать реальность. Они заметили, что вклад Европы действительно ограничен военной слабостью.

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Напомним, 11 марта в Джидде прошли переговоры США и Украины, продлившиеся девять часов. По их завершению стороны сделали совместное заявление, в котором Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. В ДНР отметили, что данное явление показало готовность Киева «прогибаться». Позже Владимир Зеленский снова заявил, что не станет признавать утрату территорий. Журналисты уверены, что при мире на Украине экс-комик не нужен Европе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Николай Рюмин
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