Проведённая в США симуляция прекращения огня показала, что СВО не завершится по вине Киева

Симуляция остановки огня на Украине показала, что спецоперация не закончится, так как результатом мира будут недовольны в Киеве. Об этом сообщает обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли.

Симуляцию организовали аспиранты, преподаватели и эксперты из США, занимающиеся внешней политикой. Было несколько команд, которые представляли РФ, Штаты, Украину, Китай, Турцию и коалицию Великобритании и ЕС.

«Это позволило командам влиять на условия переговоров, изменяя факты на местах. Третий и пятый раунды были переговорами, условно разделёнными двумя неделями симуляционного времени, когда студенты изображали членов дипломатических команд высокого уровня на переговорах в Анкаре», — говорится в публикации.

В итоге каждое государство склоняло оппонентов на свою сторону. Так, Москва устроила небольшой политический кризис в Пхеньяне, который позволил отвлечь Пекин, а Штаты попытались исключить из переговоров Европу и Китай. Вскоре борьба между европейско-украинской и американо-российской группами накалилась, тогда как Турция и Китай оставались в стороне.