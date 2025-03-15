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15 марта, 05:29

Полковник заявил о недовольстве в Раде действиями Зеленского и его команды

Полковник Киселёв: В Раде нарастает недовольство действиями Зеленского

В Верховной Раде нарастает недовольство текущим руководством Украины. Такое заявление в беседе с агентством РИА «Новости» сделал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв.

Он отметил, что из его источников в парламенте поступает информация о недовольстве в Киеве, которое связано с действиями Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководителя главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

По словам эксперта, причиной тому стали события в Курской области, где разгром группировки ВСУ может привести к тому, что российские силы захватят Сумы, Чернигов и Харьков. Это станет настоящим крахом для украинской стороны, резюмировал Киселёв.

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Заявления о недовольстве действиями Зеленского в Киеве и скором завершении его политической карьеры звучат всё чаще. Есть мнение, что сильно ударит по Зеленскому крах ВСУ в Курской области. Не лучшим образом на главе киевского режима отразится и ссора с президентом США Дональдом Трампом. Россия и США, тем временем, ведут переговоры относительно украинского конфликта. Также состоялся диалог представителей Вашингтона и Киева, но Зеленского на них не позвали.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Оксана Попова
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