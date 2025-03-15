В Верховной Раде нарастает недовольство текущим руководством Украины. Такое заявление в беседе с агентством РИА «Новости» сделал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв.

Он отметил, что из его источников в парламенте поступает информация о недовольстве в Киеве, которое связано с действиями Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководителя главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.