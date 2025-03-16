Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 11:03

46-летнему дезертиру предъявили обвинение в убийстве нациста Ганула в Одессе

Демьян Ганул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul

Демьян Ганул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul

В Одессе задержанному за убийство нациста Демьяна Ганула подозреваемому официально предъявили обвинение. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины. Как утверждается, это старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев.

Ему вменяется убийство Ганула, а также незаконное хранение оружия. Украинская прокуратура просит суд отправить Шалаева под стражу без возможности выйти под залог.

«Бандеровская мразь»: Политолог напомнил, чем промышлял убитый в Одессе нацист Ганул
«Бандеровская мразь»: Политолог напомнил, чем промышлял убитый в Одессе нацист Ганул

Напомним, над нацистом была совершена расправа 15 марта на улице Одессы. Днём убийца расстрелял Ганула на глазах у прохожих. Убил радикала 46-летний дезертир. Судя по кадрам с места преступления, стрелок не спешил убегать после первого выстрела и успел сделать контрольный в голову Ганулу. Его уже задержали. Убитый известен как организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе, а также он пять раз уходил от наказания за другие преступления.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar