46-летнему дезертиру предъявили обвинение в убийстве нациста Ганула в Одессе
Демьян Ганул. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demian.ganul
В Одессе задержанному за убийство нациста Демьяна Ганула подозреваемому официально предъявили обвинение. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины. Как утверждается, это старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев.
Ему вменяется убийство Ганула, а также незаконное хранение оружия. Украинская прокуратура просит суд отправить Шалаева под стражу без возможности выйти под залог.
Напомним, над нацистом была совершена расправа 15 марта на улице Одессы. Днём убийца расстрелял Ганула на глазах у прохожих. Убил радикала 46-летний дезертир. Судя по кадрам с места преступления, стрелок не спешил убегать после первого выстрела и успел сделать контрольный в голову Ганулу. Его уже задержали. Убитый известен как организатор поджога Дома профсоюзов в Одессе, а также он пять раз уходил от наказания за другие преступления.