Должен воевать под Курском: В деле рвущегося на СВО Кибовского появились новые взятки

Общая сумма взяток, в которых обвиняют бывшего руководителя столичного Минкульта Александра Кибовского, превысила 200 миллионов рублей. Как пишет «Коммерсант», его обвиняют в получении средств не только в российской, но и в иностранной валюте.

В материале сказано, что суд продлил меру пресечения в виде ареста Александру Кибовскому до 22 июня. Сторона защиты намерена обжаловать это решение. Адвокат Кибовского, Юлия Потапова, заявила, что её подзащитный уже восемь месяцев добивается отправки на специальную военную операцию, но якобы этому препятствует следствие, не оценившее его порыв. В знак протеста подсудимый появился на одном из заседаний в футболке с надписью: «Сижу в СИЗО, а должен воевать под Курском».