Должен воевать под Курском: В деле рвущегося на СВО Кибовского появились новые взятки
«Коммерсант»: В деле Кибовского появились взятки на сумму более 200 млн рублей
Общая сумма взяток, в которых обвиняют бывшего руководителя столичного Минкульта Александра Кибовского, превысила 200 миллионов рублей. Как пишет «Коммерсант», его обвиняют в получении средств не только в российской, но и в иностранной валюте.
В материале сказано, что суд продлил меру пресечения в виде ареста Александру Кибовскому до 22 июня. Сторона защиты намерена обжаловать это решение. Адвокат Кибовского, Юлия Потапова, заявила, что её подзащитный уже восемь месяцев добивается отправки на специальную военную операцию, но якобы этому препятствует следствие, не оценившее его порыв. В знак протеста подсудимый появился на одном из заседаний в футболке с надписью: «Сижу в СИЗО, а должен воевать под Курском».
Кроме того, адвокат отметила, что Кибовский занимается творчеством. Недавно он выпустил новую книгу, посвящённую анализу русских портретов.
Напомним, о задержании Александра Кибовского стало известно 17 июля 2024 года. Он руководил столичным департаментом культуры с 2010 по 2023 год, а также был министром правительства Москвы. Его обвиняют в восьми эпизодах покушения на взятку и одном — по мошенничеству. Прежде сумма взяток оценивалась в 100 миллионов рублей. Под арест его отправили в июле прошлого года, а в конце лета он попросил отправить его в качестве морского пехотинца в зону СВО.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев