Ушаков назвал общение с Уолтцем весьма полезным для обеих сторон
Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что регулярно контактирует с советником лидера США Майкла Уолтца по нацбезопасности. Ушаков отметил, что это полезное общение для обеих сторон.
«Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил вчера о состоявшемся между нами телефонном разговоре. Хотел бы подтвердить, что такой разговор действительно имел место. Мы с Майком Уолтцем общаемся по телефону регулярно. Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон», — сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что в ходе вчерашнего разговора обсуждался вопрос о встрече экспертных групп стран, «вначале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря». Помощник президента РФ напомнил, что в июле 2022 года были заключены соответствующие договорённости при участии генсека ООН Антониу Гутеришша, но на сто процентов они так и не заработали.
Напомним, действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля 2023 года из-за полного игнорирования российской части документа. В конце года Гутерриш заявлял, что восстановление сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. В Кремле в середине января 2024 года также отмечали, что разговоры о возобновлении соглашения не ведутся. Life.ru писал, что Турция не поддержит идеи Киева о зерновой сделке без участия России.
ТАСС / Егор Алеев, Jacquelyn Martin