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20 марта, 14:39

Ушаков назвал общение с Уолтцем весьма полезным для обеих сторон

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что регулярно контактирует с советником лидера США Майкла Уолтца по нацбезопасности. Ушаков отметил, что это полезное общение для обеих сторон.

«Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил вчера о состоявшемся между нами телефонном разговоре. Хотел бы подтвердить, что такой разговор действительно имел место. Мы с Майком Уолтцем общаемся по телефону регулярно. Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон», — сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что в ходе вчерашнего разговора обсуждался вопрос о встрече экспертных групп стран, «вначале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря». Помощник президента РФ напомнил, что в июле 2022 года были заключены соответствующие договорённости при участии генсека ООН Антониу Гутеришша, но на сто процентов они так и не заработали.

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Напомним, действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля 2023 года из-за полного игнорирования российской части документа. В конце года Гутерриш заявлял, что восстановление сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. В Кремле в середине января 2024 года также отмечали, что разговоры о возобновлении соглашения не ведутся. Life.ru писал, что Турция не поддержит идеи Киева о зерновой сделке без участия России.

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ТАСС / Егор Алеев, Jacquelyn Martin

Никита Никонов
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