Ушаков назвал общение с Уолтцем весьма полезным для обеих сторон

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что регулярно контактирует с советником лидера США Майкла Уолтца по нацбезопасности. Ушаков отметил, что это полезное общение для обеих сторон.

«Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил вчера о состоявшемся между нами телефонном разговоре. Хотел бы подтвердить, что такой разговор действительно имел место. Мы с Майком Уолтцем общаемся по телефону регулярно. Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон», — сказал Ушаков журналистам.