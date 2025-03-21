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Регион
21 марта, 06:19

Часть бойцов ВСУ выступила за заключение мира с Россией

El Pais: Ряд бойцов ВСУ выступил за заключение мира между Россией и Украиной

Соглашения между Россией и Украиной ждёт часть солдат, служащих в ВСУ, чьи родственники также проживают в соседней стране. Об этом написало издание El Pais.

«...На Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что все люди умирают», — сказал один из опрошенных бойцов ВСУ.

Также среди опрошенных оказался украинских пехотинец Александр, который вовсе заявил о поражении Киева перед Москвой. По его мнению, об этом свидетельствует большое количество потерь среди ВСУ.

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Напомним, ранее прошёл телефонный разговор Владимира Путина с президентом США. Он длился около двух с половиной часов. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Затем Россия сама сбила свои беспилотники, направленные на энергоинфраструктуру Украины, продемонстрировав соблюдение достигнутых договорённостей. Однако украинская сторона в ночь 19 марта атаковала нефтебазу в Краснодарском крае. В Кремле назвали такие действия украинской стороны саботажем договорённостей.

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Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Мария Любицкая
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