Часть бойцов ВСУ выступила за заключение мира с Россией
El Pais: Ряд бойцов ВСУ выступил за заключение мира между Россией и Украиной
Соглашения между Россией и Украиной ждёт часть солдат, служащих в ВСУ, чьи родственники также проживают в соседней стране. Об этом написало издание El Pais.
«...На Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что все люди умирают», — сказал один из опрошенных бойцов ВСУ.
Также среди опрошенных оказался украинских пехотинец Александр, который вовсе заявил о поражении Киева перед Москвой. По его мнению, об этом свидетельствует большое количество потерь среди ВСУ.
Напомним, ранее прошёл телефонный разговор Владимира Путина с президентом США. Он длился около двух с половиной часов. Путин поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Затем Россия сама сбила свои беспилотники, направленные на энергоинфраструктуру Украины, продемонстрировав соблюдение достигнутых договорённостей. Однако украинская сторона в ночь 19 марта атаковала нефтебазу в Краснодарском крае. В Кремле назвали такие действия украинской стороны саботажем договорённостей.
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