Соглашения между Россией и Украиной ждёт часть солдат, служащих в ВСУ, чьи родственники также проживают в соседней стране. Об этом написало издание El Pais.

«...На Украине много людей, у которых есть семьи в другой стране, и это безумие, что все люди умирают», — сказал один из опрошенных бойцов ВСУ.