Песков напомнил, что прекращение атак с Киевом касается только энергообъектов
Договорённость о прекращении огня между Россией и Украиной касается только энергообъектов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О других объектах речи не шло.
«Речь идёт о приостановке ударов. Президент [России Владимир] Путин дал команду приостановить удары по объектам энергетической инфраструктуры. <...> Это то, о чём было условлено», — сказал Песков.
Напомним, что президент Владимир Путин отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов вечером 18 марта, сразу после его беседы с американским лидером Дональдом Трампом. Чтобы выполнить этот приказ, нашим военным пришлось сбить семь российских дронов, которые были нацелены на объекты противника, но Киев не оценил этот жест и буквально тут же атаковал объект энергетики на Кубани тремя беспилотниками. После этого состоялся разговор Трампа уже с Зеленским, где тот согласился на прекращение ударов по энергоструктуре России. Однако глава киевского режима считает договорённость недействительной, пока она не подкреплена документально.
Life.ru / Шедеврум