«Она в иллюзии»: Психолог назвала жену Натана жертвой с низкой самооценкой из-за прощения измен

После недавнего скандала с рэпером Натаном, который был связан с его изменами, его снова заметили с супругой. Несмотря на роман с блогером Лерчек и интрижку с певицей Бьянкой в реалити-шоу «Звезды в джунглях», его жена Анастасия вернулась к нему. Пару засекли на дне рождения рэпера в одном из московских клубов.

Психолог Марианна Абравитова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» прокомментировала ситуацию, отметив, что Анастасия является жертвой с низкой самооценкой и что измены со стороны рэпера происходили и раньше, до того как это стало известно общественности.

По её словам, то, что стало известно, — лишь малая часть, и Анастасия всегда прощала Натана. Психолог считает, что их отношения не имеют перспектив, так как артист использует жену как средство для повышения своего статуса. Она добавила, что пока его супруга молода и привлекательна, она будет интересна рэперу, но как только это изменится, он может найти кого-то другого. Абравитова подчеркнула, что демонстрация их отношений на дне рождения могла быть частью шоу, а за пределами праздника все вернётся к прежнему сценарию.