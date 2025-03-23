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Регион
23 марта, 14:55

Организаторы стендапов начали цензурировать выступления после задержания комика Останина

Mash: Организаторы стендап-шоу начали вводить цензуру на выступления

Организаторы стендап-шоу начали активно вводить цензуру на выступления комиков. Об этом сообщает Mash.

Согласно данным наших коллег, организаторы мероприятий требуют от комиков отправлять на проверку их программы. Выступающим запрещено обсуждение политики и использование провокационного контента, чтобы избежать попадания в чёрный список. Хотя большинство комиков осознают ситуацию, не все из них согласны с этой инициативой. Многие отменяют свои концерты, если речь идёт о необходимости предварительной проверки материала.

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Всё началось после задержания комика Артемия Останина, который привлёк внимание общественности и правоохранительных органов жестокой шуткой о герое СВО. В его отношении завели уголовное дело. Юморист попытался сбежать из страны, но был задержан в Белоруссии. Вскоре появилось видео с его допросом, где он извинился шутку. Суд арестовал комика до 15 мая.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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