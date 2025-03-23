Организаторы стендапов начали цензурировать выступления после задержания комика Останина

Согласно данным наших коллег, организаторы мероприятий требуют от комиков отправлять на проверку их программы. Выступающим запрещено обсуждение политики и использование провокационного контента, чтобы избежать попадания в чёрный список. Хотя большинство комиков осознают ситуацию, не все из них согласны с этой инициативой. Многие отменяют свои концерты, если речь идёт о необходимости предварительной проверки материала.