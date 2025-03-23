Организаторы стендапов начали цензурировать выступления после задержания комика Останина
Mash: Организаторы стендап-шоу начали вводить цензуру на выступления
Организаторы стендап-шоу начали активно вводить цензуру на выступления комиков. Об этом сообщает Mash.
Согласно данным наших коллег, организаторы мероприятий требуют от комиков отправлять на проверку их программы. Выступающим запрещено обсуждение политики и использование провокационного контента, чтобы избежать попадания в чёрный список. Хотя большинство комиков осознают ситуацию, не все из них согласны с этой инициативой. Многие отменяют свои концерты, если речь идёт о необходимости предварительной проверки материала.
Всё началось после задержания комика Артемия Останина, который привлёк внимание общественности и правоохранительных органов жестокой шуткой о герое СВО. В его отношении завели уголовное дело. Юморист попытался сбежать из страны, но был задержан в Белоруссии. Вскоре появилось видео с его допросом, где он извинился шутку. Суд арестовал комика до 15 мая.
Life.ru / Шедеврум