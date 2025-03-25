Медведев предупредил Киев о последствиях «подлой атаки» на российских журналистов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили подлую атаку на российских журналистов в ЛНР, киевским режим ожидает неминуемое возмездие. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, направив телеграмму с соболезнованиями в Союз журналистов РФ.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова, Александра Сиркели. Они были убиты в ЛНР в результате подлой атаки киевского режима», — указано в тексте телеграммы.

Медведев добавил, что каждый из погибших был настоящим патриотом Отечества. Журналисты считали своим профессиональным и гражданским долгом давать точную и оперативную информацию о ситуации на передовой. По его словам, каждый из представителей СМИ отличался честностью и бесстрашием.