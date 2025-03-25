Медведев предупредил Киев о последствиях «подлой атаки» на российских журналистов
Медведев назвал подлой атакой удары ВСУ по российским журналистам в зоне СВО
Андрей Панов, Александр Сиркели, Александр Федорчак. Обложка © Telegram / Zvezdanews / VK / Александр Федорчак
Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили подлую атаку на российских журналистов в ЛНР, киевским режим ожидает неминуемое возмездие. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, направив телеграмму с соболезнованиями в Союз журналистов РФ.
«Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова, Александра Сиркели. Они были убиты в ЛНР в результате подлой атаки киевского режима», — указано в тексте телеграммы.
Медведев добавил, что каждый из погибших был настоящим патриотом Отечества. Журналисты считали своим профессиональным и гражданским долгом давать точную и оперативную информацию о ситуации на передовой. По его словам, каждый из представителей СМИ отличался честностью и бесстрашием.
Политик попросил членов Союза журналистов передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким погибших. Медведев дополнил, что искренне разделяет горе в этот тяжёлый час. Также он пообещал, что виновных ждёт неминуемое возмездие.
Напомним, что накануне в зоне СВО погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы «Звезды» Александр Сиркели. Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов и журналист «Звезды» Никита Гольдин получили ранения. В МИД РФ назвали атаки на журналистов проявлением террористической сущности Киева. А в Кремле назвали непростительным молчание мирового сообщества об атаках на представителей СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, целенаправленные удары ВСУ по журналистам — это настоящее убийство.