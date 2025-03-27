Внутри затонувшего у Хургады батискафа остаются пять человек
РИАН: Пять туристов остаются внутри батискафа, потерпевшем крушение в Египте
Пять человек ещё остаются внутри батискафа, который потонул в Хургаде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление скорой помощи Египта.
В настоящее время спасатели проводят работы по вызволению туристов. К месту ЧП направлены свыше 20 машин скорой помощи. Некоторые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
Тем временем в управлении скорой подтвердили гибель шести участников погружения на батискафе. В их числе пять иностранцев и один гражданин Египта.
Напомним, что у побережья египетской Хургады затонул туристический батискаф. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и врезался в риф. В Альянсе турагентств РФ после этого запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия, в самой Хургаде также приостановили все погружения. Роковая экскурсия продавалась за семь тысяч рублей. В настоящий момент известно о девяти погибших, в их числе — ребёнок.