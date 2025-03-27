Внутри затонувшего у Хургады батискафа остаются пять человек

Пять человек ещё остаются внутри батискафа, который потонул в Хургаде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление скорой помощи Египта.



В настоящее время спасатели проводят работы по вызволению туристов. К месту ЧП направлены свыше 20 машин скорой помощи. Некоторые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.