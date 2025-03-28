Сына арестованного основателя «Русагро» Мошковича заподозрили в финансировании НАТО
RT: Сын основателя «Русагро» Мошковича причастен к финансированию НАТО
Основатель «Русагро», экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Обложка © Пресс-служба Мещанского суда
Евгений Мошкович, сын арестованного основателя «Русагро» Вадима Мошковича, причастен к финансированию НАТО, выяснили журналисты RT, изучив его социальные сети. В частности, мужчина сообщил подписчикам о назначении партнёром компании 8VC, которая занимается инвестированием в оборонный сектор США и Североатлантического альянса.
Данная информация подтверждается также статьёй Forbes USA, выпущенной в августе минувшего года. Там, в частности, говорится о работе Вадима Мошковича в венчурной компании 8VC, а также о её связях с НАТО. При этом сын российского миллиардера уже 15 лет проживает в США.
Напомним, основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и захвате активов крупного масложирового холдинга. В офисах компании уже прошли обыски. При этом сам холдинг выразил готовность внести залог за бизнесмена. Тем не менее экс-сенатор был арестован Мещанским районным судом Москвы до 25 мая.