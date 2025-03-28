Евгений Мошкович, сын арестованного основателя «Русагро» Вадима Мошковича, причастен к финансированию НАТО, выяснили журналисты RT , изучив его социальные сети. В частности, мужчина сообщил подписчикам о назначении партнёром компании 8VC, которая занимается инвестированием в оборонный сектор США и Североатлантического альянса.

Данная информация подтверждается также статьёй Forbes USA, выпущенной в августе минувшего года. Там, в частности, говорится о работе Вадима Мошковича в венчурной компании 8VC, а также о её связях с НАТО. При этом сын российского миллиардера уже 15 лет проживает в США.