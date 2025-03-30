Капитан затонувшего у берегов Египта батискафа заявил, что покинул его последним

Капитан прогулочного батискафа «Синбад», затонувшего 27 марта у берегов Хургады, утверждает, что покинул судно последним, когда внутри уже не было видимости. Его слова передаёт египетское издание Al-Masry al-Youm.

По словам адвоката, капитан неоднократно обращался к руководству с требованием провести технический осмотр судна и увеличить экипаж для обеспечения безопасности. Однако эти просьбы остались без внимания.