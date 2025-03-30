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Регион
29 марта, 22:38

Капитан затонувшего у берегов Египта батискафа заявил, что покинул его последним

Капитан прогулочного батискафа «Синбад», затонувшего 27 марта у берегов Хургады, утверждает, что покинул судно последним, когда внутри уже не было видимости. Его слова передаёт египетское издание Al-Masry al-Youm.

По словам адвоката, капитан неоднократно обращался к руководству с требованием провести технический осмотр судна и увеличить экипаж для обеспечения безопасности. Однако эти просьбы остались без внимания.

В Хургаде начали репатриацию тел россиян, погибших в затонувшем батискафе
В Хургаде начали репатриацию тел россиян, погибших в затонувшем батискафе

Напомним, в результате крушения погибли шесть человек, включая россиянку и двоих детей. Ещё 27 туристов получили травмы. Как выяснилось, часть экипажа не умела плавать. Предварительная версия — пилот не справился с управлением, что привело к столкновению с рифом.

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Sindbad submarines

Артём Гапоненко
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