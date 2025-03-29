Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 20:17

В Хургаде начали репатриацию тел россиян, погибших в затонувшем батискафе

В Египте началась репатриация тел россиян, которые погибли в результате крушения батискафа в Хургаде. Об этом сообщило Генеральное консульство России.батискафе

«Процесс репатриации начат. Мы выдали документы»,передаёт слова представителей дипмиссии агентство РИА «Новости».

Консульство отметило, что на завершение процесса потребуется время.

Капитана затонувшего в Египте батискафа освободили из-под стражи после гибели людей
Капитана затонувшего в Египте батискафа освободили из-под стражи после гибели людей

Напомним, трагедия произошла 27 марта, когда прогулочный батискаф «Синбад» затонул у берегов Хургады. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе матери и двух детей из России. Еще 27 туристов получили травмы. Члены экипажа за несколько минут до катастрофы признались, что не умеют плавать. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и столкнулся с рифом. Всего на борту находились 45 человек.

Обложка ©

Sindbad submarines

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Египет
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar