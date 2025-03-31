Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 08:07

В Мьянме объявили национальный траур в связи с разрушительным землетрясением

Премьер Мьянмы Хлайн объявил недельный траур из-за последствий землетрясения

Последствия землетрясения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deep Footage

Последствия землетрясения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deep Footage

Власти Мьянмы объявили недельный национальный траур из-за последствий мощного землетрясения. Такое заявление сделал председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.

«Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31.03.2025 по 06.04.2025 семь дней были объявлены днями ​​траура на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен», — указано в заявлении.

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. В центре буйства стихии оказался соседний Бангкок — там местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России. Руководитель российских спасателей заявил, что шансы найти живых людей под завалами зданий ещё есть. При этом число жертв стихийного бедствия превысило отметку в 1,7 тысячи человек.

Двое суток под завалами: В Мьянме сотрудники МЧС спасли выжившую после землетрясения
Двое суток под завалами: В Мьянме сотрудники МЧС спасли выжившую после землетрясения
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • мьянма
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar