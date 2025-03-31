В Мьянме объявили национальный траур в связи с разрушительным землетрясением
Премьер Мьянмы Хлайн объявил недельный траур из-за последствий землетрясения
Последствия землетрясения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deep Footage
Власти Мьянмы объявили недельный национальный траур из-за последствий мощного землетрясения. Такое заявление сделал председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.
«Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущербу с 31.03.2025 по 06.04.2025 семь дней были объявлены днями траура на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен», — указано в заявлении.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. В центре буйства стихии оказался соседний Бангкок — там местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России. Руководитель российских спасателей заявил, что шансы найти живых людей под завалами зданий ещё есть. При этом число жертв стихийного бедствия превысило отметку в 1,7 тысячи человек.