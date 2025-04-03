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3 апреля, 14:00

Тест: Только мамонт Рунета отгадает значения этих 8 самых странных смайликов из нулевых

3 апреля 1973 года свет увидел прибор, которым ежедневно пользуются все люди на планете. Уже догадались, про что мы? Конечно, про мобильный телефон!

Помните те времена, когда Интернет был медленным, а телефоны умели только звонить и отправлять SMS длиной в 70 символов? Когда вместо стикеров, картинок и гифок люди общались знаками препинания. 2000-е — эра, в которой только зарождался Рунет, появлялись первые соцсети, а связь стоила довольно дорого. Как раз в это время в ход пошли лаконичные, но ёмкие сообщения. Пользователи создали настоящий цифровой мир, где каждый символ значил больше, чем кажется. Сможете ли вы сейчас, в эпоху мемов и сторис, расшифровать самые сложные коды нулевых?

Ещё пару лет назад искусственный интеллект казался чем-то сложным и далёким, но сейчас практически каждый хотя бы раз пользовался этим инструментом. Вот и мы решили пофантазировать и попросили ИИ нарисовать Ди Каприо, Гослинга и других звёзд так, как если бы они родились в России! А с этим тестом справится только настоящий эксперт — нужно угадать, где реальная новость от Life.ru, а где вымысел от нейросетей.

Тест: Кошки-аристократки в 7 мультиках СССР — слабо угадать название всего по 1 кадру?
Тест: Кошки-аристократки в 7 мультиках СССР — слабо угадать название всего по 1 кадру?
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Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Александр Овчинников

Виктория Мишинкина
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