Политолог оценил возможный ход Вучича с назначением американца премьером, чтобы погасить протест
Политолог Денисов: Назначение премьером Сербии американца не успокоит протест
Обложка © ТАСС / EPA
Назначение американца премьер-министром Сербии не успокоит протестующих. Такое мнение выразил политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
По некоторым данным, президент Сербии Александр Вучич рассматривает кандидатуру главы американской компании East Point Metals Ltd Деско Никитовича на пост премьера. Он имеет гражданства Сербии и США.
«Сейчас Вучич должен проложить курс на выход Сербии из кризиса. Он хочет сделать премьером условно проамериканского политика, рассчитывая, что это поможет», — приводит слова Денисова РИА «Новости».
Политолог не верит в успех этой затеи. По его словам, назначение Никитовича снизит напряжённость лишь на время.
Напомним, 15 марта в Сербии состоялся самый масштабный протестный митинг, который стал кульминацией продолжающегося кризиса в стране, начавшегося после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале во втором по численности населения городе страны Нови Саде. Ключевым моментом демонстрации стало якобы применение сербскими правоохранителями звуковой пушки. Позже Вучич отверг обвинения в использовании такого вида оружия, ответив, что Сербия им даже не владеет. Политик согласился уйти в отставку, если будет доказано применение звуковой пушки. Тем временем премьер-министр Сербии Милош Вучевич на фоне кризиса ушёл в отставку. Сейчас обязанности главы правительства исполняет министр внутренних дел Ивица Дачич.