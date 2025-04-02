Политолог оценил возможный ход Вучича с назначением американца премьером, чтобы погасить протест

Назначение американца премьер-министром Сербии не успокоит протестующих. Такое мнение выразил политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

По некоторым данным, президент Сербии Александр Вучич рассматривает кандидатуру главы американской компании East Point Metals Ltd Деско Никитовича на пост премьера. Он имеет гражданства Сербии и США.

«Сейчас Вучич должен проложить курс на выход Сербии из кризиса. Он хочет сделать премьером условно проамериканского политика, рассчитывая, что это поможет», — приводит слова Денисова РИА «Новости».