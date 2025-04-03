Отец расстрелянного в Москве скейтера потребовал с убийцы сына 20 млн рублей
Отец системного администратора и скейтера Константина Балишанского, которого в прошлом году расстреляли на западе Москвы, подал иск на сумму 20 миллионов рублей к обвиняемому по делу. Об этом говорится в показаниях Андрея Балишанского, с которыми ознакомился ТАСС. Он отметил, что это ещё маленькая сумма, так как он вынужден наблюдать за убийством сына по телевизору «практически в прямом эфире», поэтому оправиться после трагедии ему очень сложно.
«В рамках процесса я заявил к обвиняемому гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 20 млн рублей. Я считаю, что это маленькая сумма с учётом всех обстоятельств дела. Я уже не молодой человек, а после случившегося я до сих пор не могу нормально спать», — заявил потерпевший.
Напомним, 6 июня 2024 года в Москве убийца Андрей Дёмин выстрелил в 34-летнего системного администратора Константина Балишанского. Преступник планировал расправу в течение пяти месяцев. После нападения он хотел скрыться и начал перестрелку с правоохранителями, но был ранен в голову. По словам Дёмина, убить мужчину он решил из-за личной неприязни. Расследование убийства завершено в конце февраля этого года.
Telegram / SHOT