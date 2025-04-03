Отец расстрелянного в Москве скейтера потребовал с убийцы сына 20 млн рублей

Отец системного администратора и скейтера Константина Балишанского, которого в прошлом году расстреляли на западе Москвы, подал иск на сумму 20 миллионов рублей к обвиняемому по делу. Об этом говорится в показаниях Андрея Балишанского, с которыми ознакомился ТАСС. Он отметил, что это ещё маленькая сумма, так как он вынужден наблюдать за убийством сына по телевизору «практически в прямом эфире», поэтому оправиться после трагедии ему очень сложно.