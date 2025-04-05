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5 апреля, 05:13

Генконсул России в Пхукете подтвердил смерть Паши Техника

Рэпер Паша техник. Обложка © © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive

Рэпер Паша техник. Обложка © © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/techniquepashalive

Генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов подтвердил информацию о смерти российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) в тайском госпитале.

«К сожалению, подтверждаем информацию о смерти 5 апреля гражданина РФ П. Н. Ивлева. Выражаем соболезнования его родным и близким», — сказал РИА «Новости» дипломат.

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Как сообщал Life.ru, 40-летний Паша Техник впал в кому в Таиланде. Предварительной причиной могло быть злоупотребление наркотиками. Рэпера подключили к ЭКМО и ИВЛ, а его лёгкие поражены почти на 100%. 4 апреля стало известно, что исполнитель перенёс клиническую смерть, но благодаря усилиям врачей его удалось реанимировать. К сожалению, к вечеру его состояние резко ухудшилось – Паша Техник умер. Причиной смерти рэпера стал септический шок, который развился на фоне тяжёлой бактериальной пневмонии.

Андрей Бражников
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