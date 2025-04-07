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7 апреля, 15:52

Пятилетнему сыну Паши Техника рассказали, что папа «летает на небесах»

Пятилетний сын Паши Техника узнал о смерти отца

Паша Техник с сыном Иваном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rhymeslive

Паша Техник с сыном Иваном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rhymeslive

Сын рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) узнал о смерти отца. По словам бывшей жены артиста Евы Карицкой, 5-летний ребёнок воспринял новость достойно.

«Рассказала Ванюше, что папа болел и теперь летает на небесах. Конечно поплакали, но вроде как не критично отреагировал. Без супер истерики», — написала она в соцсетях.

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Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде после недельной комы. Причиной смерти рэпера называется лёгочная инфекция. По некоторым данным, к ней могла привести передозировка веществами, однако есть версия, что Техника могли отравить намеренно. Похоронят исполнителя в Москве, прощание пройдёт в той же церкви, где он был крещён.

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Александра Вишнякова
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