Пятилетнему сыну Паши Техника рассказали, что папа «летает на небесах»
Пятилетний сын Паши Техника узнал о смерти отца
Паша Техник с сыном Иваном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rhymeslive
Сын рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) узнал о смерти отца. По словам бывшей жены артиста Евы Карицкой, 5-летний ребёнок воспринял новость достойно.
«Рассказала Ванюше, что папа болел и теперь летает на небесах. Конечно поплакали, но вроде как не критично отреагировал. Без супер истерики», — написала она в соцсетях.
Напомним, Паша Техник умер 4 апреля в Таиланде после недельной комы. Причиной смерти рэпера называется лёгочная инфекция. По некоторым данным, к ней могла привести передозировка веществами, однако есть версия, что Техника могли отравить намеренно. Похоронят исполнителя в Москве, прощание пройдёт в той же церкви, где он был крещён.