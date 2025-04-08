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8 апреля, 09:31

Менеджер Паши Техника опубликовал заключение о смерти российского рэпера

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Директор Паши Техника (Павла Ивлева) опубликовал заключение тайских врачей о смерти российского рэпера. О причинах, которые привели к гибели музыканта, Марк Яровный рассказал в своих социальных сетях.

Согласно документам, основной причиной смерти стал «септический шок». Также среди других обстоятельств, приведших к трагедии, были указаны острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и пневмония неуточнённая.

Нарколог рассказал, выжил ли бы Паша Техник при переводе в московскую больницу
Нарколог рассказал, выжил ли бы Паша Техник при переводе в московскую больницу

Ранее пятилетний сын Паши Техника узнал о смерти отца. Мальчику сказали, что папа болел и теперь летает на небесах. Напомним, что рэпер скончался 4 апреля в Таиланде после недельной комы. Причиной смерти считали лёгочную инфекцию. По некоторым данным, к ней могла привести передозировка веществами. Но существует версия, что музыканта могли отравить намеренно. Прощание с исполнителем пройдёт в Москве.

Алена Пенчугина
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