Менеджер Паши Техника опубликовал заключение о смерти российского рэпера
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive
Директор Паши Техника (Павла Ивлева) опубликовал заключение тайских врачей о смерти российского рэпера. О причинах, которые привели к гибели музыканта, Марк Яровный рассказал в своих социальных сетях.
Согласно документам, основной причиной смерти стал «септический шок». Также среди других обстоятельств, приведших к трагедии, были указаны острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и пневмония неуточнённая.
Ранее пятилетний сын Паши Техника узнал о смерти отца. Мальчику сказали, что папа болел и теперь летает на небесах. Напомним, что рэпер скончался 4 апреля в Таиланде после недельной комы. Причиной смерти считали лёгочную инфекцию. По некоторым данным, к ней могла привести передозировка веществами. Но существует версия, что музыканта могли отравить намеренно. Прощание с исполнителем пройдёт в Москве.