Обнародована информация о судьбе джипа Михаила Ефремова после смертельного ДТП

После смертельной аварии, которую устроил Михаил Ефремов, его внедорожник Jeep Grand Cherokee был увезён родственниками. Об этом сообщает RT , ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По мнению автоюриста Сергея Радько, отсутствие VIN-кода может указывать на то, что автомобиль снят с учёта по заявлению Ефремова или его представителя. RT также сообщает, что номера с машины актёра теперь используются на другом автомобиле – чёрном Ford Mustang, ввезённом из Белоруссии и принадлежащем жителю Подмосковья.