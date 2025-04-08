Обнародована информация о судьбе джипа Михаила Ефремова после смертельного ДТП
RT: Авто Михаила Ефремова после смертельного ДТП забрали родные
Машина Ефремова после смертельного ДТП. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
После смертельной аварии, которую устроил Михаил Ефремов, его внедорожник Jeep Grand Cherokee был увезён родственниками. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По мнению автоюриста Сергея Радько, отсутствие VIN-кода может указывать на то, что автомобиль снят с учёта по заявлению Ефремова или его представителя. RT также сообщает, что номера с машины актёра теперь используются на другом автомобиле – чёрном Ford Mustang, ввезённом из Белоруссии и принадлежащем жителю Подмосковья.
Напомним, 24 марта 2025 года суд позволил Ефремову выйти из колонии по УДО. Оказавшись на свободе, актёр планирует сразу взяться за здоровье. Он пообещал, что больше никогда не будет пить. Ранее появилась информация о том, что Ефремов «проставится» в честь освобождения. Но ФСИН отрицает, что он подготовил фуршет для сокамерников.