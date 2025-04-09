В аэропортах Саратова и Ульяновска сняли ограничения на полёты
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Временные ограничения на приём и выпуск самолётов, введённые на фоне атак БПЛА, сняты в аэропортах Ульяновска и Саратова в 08:55 мск. Об этом информирует Росавиация.
«В аэропортах Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 08:55 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — уточнили в службе и заметили, что план «Ковёр» вводился для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
На фоне серии атак украинских беспилотников на российские регионы пять аэропортов временно остановили приём и выпуск самолётов. Ограничения затронули Грозный, Владикавказ, Волгоград, Саратов и Ульяновск. За ночь над субъектами РФ сбито 158 дронов ВСУ. Утром план «Ковёр» отменили в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного.