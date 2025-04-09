Захарову поразил цинизм Зеленского после удара в ресторан с офицерами ВСУ и НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский цинично и лживо отреагировал на российский удар по ресторану в Кривом Роге, где собрались на совещание командиры ВСУ и инструкторы НАТО. Об этом дипломат сказала на брифинге.