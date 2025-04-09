Захарову поразил цинизм Зеленского после удара в ресторан с офицерами ВСУ и НАТО
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский цинично и лживо отреагировал на российский удар по ресторану в Кривом Роге, где собрались на совещание командиры ВСУ и инструкторы НАТО. Об этом дипломат сказала на брифинге.
«Конечно, в высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесённый 4 апреля российскими ВС высокогорный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в ресторане «Магеллан» в Кривом Роге», — пояснила она.
Ранее в российском военном ведомстве отчитались о нанесении удара по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге 4 апреля, где для совещания собралось командование ВСУ и западные инструкторы. Владимир Зеленский публично обвинил США в «недостаточной реакции» на российский удар, зато похвалил Европу за решительность высказываний в адрес РФ. Удар, вероятно, был осуществлён с помощью ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной боеголовкой. Позже появилось видео удара «Искандером» по ресторану «Магеллан» и разбора завалов с телами наёмников.