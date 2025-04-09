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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 08:33

Захарову поразил цинизм Зеленского после удара в ресторан с офицерами ВСУ и НАТО

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский цинично и лживо отреагировал на российский удар по ресторану в Кривом Роге, где собрались на совещание командиры ВСУ и инструкторы НАТО. Об этом дипломат сказала на брифинге.

«Конечно, в высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесённый 4 апреля российскими ВС высокогорный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в ресторане «Магеллан» в Кривом Роге», — пояснила она.

На Совбезе ООН пытались стравить Россию и США криками об ударе в ресторан с офицерами НАТО в Кривом Роге
На Совбезе ООН пытались стравить Россию и США криками об ударе в ресторан с офицерами НАТО в Кривом Роге

Ранее в российском военном ведомстве отчитались о нанесении удара по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге 4 апреля, где для совещания собралось командование ВСУ и западные инструкторы. Владимир Зеленский публично обвинил США в «недостаточной реакции» на российский удар, зато похвалил Европу за решительность высказываний в адрес РФ. Удар, вероятно, был осуществлён с помощью ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной боеголовкой. Позже появилось видео удара «Искандером» по ресторану «Магеллан» и разбора завалов с телами наёмников.

Татьяна Миссуми
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