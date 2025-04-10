7 самых засекреченных городов СССР: Какие тайны они хранили, что с ними стало после распада Союза

Закрытое административно-территориальное образование, или ЗАТО, — официальное название секретных городов Союза. Большинство из них были созданы с 1946-го по 1953 год, когда в СССР развивали ядерный проект. Появлению ЗАТО мы обязаны Сталину, Берии и Мешику, последний отвечал за организацию атомных городов. Тогда же и были придуманы правила проживания в них. Жителей ЗАТО выпускали на период отпуска или в командировки, но указывать в качестве места проживания нужно было соседние города. Въезд на территорию был запрещён всем, кроме работников предприятий, вокруг которых город, собственно, и строился. Что же это были за города и какая судьба настигла их после распада Союза? Разбираемся в материале на примере самых секретных из них.

Красноярск-26

Красноярск-26 расположен где-то рядом с Красноярском. На это намекает его название. Фото © Wikipedia / Alexander Mikhalenko

Красноярск-26 — это бывшее название Железногорска в Красноярском крае. Не путать с Железногорском в Курской области! В 1950 году СССР разместил там Горно-химический комбинат, где добывали плутоний. Герб у города соответствующий — медведь сжимает в лапах какой-то сложный атом, видимо, подразумевался плутоний, но для Pu недостаточно электронов. Их должно быть 94, на герб такое количество не поместится. Так что микрокосолапый дробит своими мощными лапищами всего лишь какой-то литий. Сталин создал этот посёлок как место жительства рабочих комбината № 815, а в 1954-м его признали городом. Потом рядом поставили завод по переработке урана. После распада СССР госзаказ на материалы предприятия был снят, пришлось перейти на коммерческие рельсы. А в 2006-м началось строительство Железногорской ТЭЦ, которая в 2012 году сменила старую станцию, что работала на мазуте. Предприятия Железногорска в принципе сейчас модернизируют — плюс разбираются с проблемой хранения ядерных отходов.

Пенза-19

Пенза-19 стоит на землях легендарной защитницы мокшан от Батыя, Нарчатки. Фото © Wikipedia / Dinamik

Пензой-19 назвали будущий город Заречный в Пензенской области. В 1954 году партия постановила построить в этом месте приборный завод № 1134, рядом организовали предприятие. С 1963-го по 2002 год завод собирал и разбирал ядерные боеприпасы, а с распадом СССР предприятие переименовали в производственное объединение «Старт». С этих пор на «Старте» производят уже не только «ядерку», а работают они в основном по госзаказам. На гербе тоже атом, но это атом гелия, который пронзает меч. Это всё же Пенза, родные места легендарной царицы Нарчатки.

Томск-7

Томск-7 — это не обычный Томск. Это такой Томск, который внёс огромный вклад в ядерную промышленность СССР. Фото © Wikipedia / trolleyfan

Томск-7 тоже построили ещё при Сталине, в 1949 году. С 1954 года это город. Седьмой Томск несколько раз менял название: он был Берёзками, а в 1989 году стал Северском. Это логично: город находится севернее настоящего Томска. Интересный факт: в 1933-м тут была молодёжная коммуна «Чекист». Именно здесь в 1949-м был комбинат по производству урана и плутония, а потом построили Сибирскую АЭС. А с 2019 года на месте Томска-7 находится территория опережающего социально-экономического развития «Северск».

Загорск-7

Загорск-7 — ну что это за название? Лучше Сергиев Посад – 7. Господь хранит всех его жителей. Фото © dmitry-sasin.livejournal.com

Мы уже писали, что рядом с этим городом находятся языческие места силы. Что же это за город — Загорск? На самом деле так при Советах называли Сергиев Посад. Партия боролась с православием, поэтому коммунисты решили убрать из названия упоминание о Сергии Радонежском ещё при Сталине, в 1930 году. В 1950-м около Сергиева Посада, в трёх километрах от его центра, начали строить военный городок. Водоснабжение и газ туда провели только в середине шестидесятых. Теперь там Сергиев Посад – 7, его ещё называют «посёлок Ферма». Город всё ещё тесно связан с военными.

Белорецк-16

Белорецк-16 расположен близ Уфы, там постоянно что-то строят. Фото © Wikipedia / Pesotsky

Сведений о Белорецке-16 крайне мало. Это невероятно секретный город. Доступны только два факта: часть города называлась также Уфа-105 и там велось активное строительство. Но строительство чего именно, непонятно. Город в Башкортостане теперь называется Межгорьем. В 2018-м там было специальное управление МЧС, и городок всё ещё остаётся ЗАТО. Если вы приедете туда без пропуска, ждите штрафа.

Солнечный

Предприятия, которые строили в посёлке Солнечном, были отнюдь не солнечными. Например, ящурный институт. Фото © Wikipedia / Сергей Михайлович Прокудин-Горский

Остров Городомля, озеро Селигер. Тут расположен Солнечный посёлок, достопримечательность Тверской области, — да, когда-то это тоже было ЗАТО. Его назвали буквально лучшим образом. На гербе изображено дерево, которое растёт под солнцем. Ничто не намекает на то, что в 1928 году тут был ящурный институт. Эти земли видели много боли и страданий. В 1937 году, кажется, кого-то репрессировали, ведь из барской усадьбы Власиха сюда перевели Биотехнический институт Красной Армии. Спустя 10 лет, в 1947 году, сюда прибыла первая партия пленных немцев. Им предстояло ещё долго работать над своими злобными планами, но теперь уже на благо СССР. По иронии судьбы данное предприятие назвали № 1 НИИ-88. Может быть, это была такая шутка над бывшими учёными вермахта. Солнечный сохранил свой статус ЗАТО.

Радужный

Перспективы посёлка Радужного в перестройку были совсем не радужными. Но его спасли... Фото © Wikpedia / Cucumberoff

В 1971 году заболоченную местность под Владимиром отдали конструкторскому бюро «Радуга». Руководителем строительства стал храбрый генерал-майор Иван Сергеевич Косьминов. Возвели корпуса советского бюро, потом — дома для работников. На самом деле это было дико удобно: представьте себе, добираться до работы пешком минут за пять. В 1980-х всё уже было построено. И тут как грянет перестройка! Радужный опустел и «запаршивел». Те, кто мог и хотел, уехали на Запад в рамках так называемой «утечки мозгов». Те, кто остался, страдали от безработицы и сопутствующих социальных болезней. Страдал и посёлок — у него просто не было денег заплатить рабочим предприятия. Как выживали в те времена жители Радужного, неясно. Но они выжили — и это главное, ведь в 1998 году Радужный стал городом и ЗАТО. Туда строго запрещено ездить, иначе штраф!