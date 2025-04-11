Самолёт Уиткоффа сел в Петербурге

Самолёт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, по данным Flightradar, предположительно, приземлился в Санкт-Петербурге. Из показателей онлайн-сервиса следует, что рейс вылетел из Форт-Лодердейла и прибыл в аэропорт Пулково.

Life.ru уже писал, что спецпосланник американского лидера летит в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Уточняется, что это не первый визит Уиткоффа в Россию — ранее он посещал страну 13 марта 2025 года.