Самолёт Уиткоффа сел в Петербурге
Flightradar: Самолёт Уиткоффа, предположительно, сел в петербургском Пулково
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Фото © ТАСС / EPA / WILL OLIVER
Самолёт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, по данным Flightradar, предположительно, приземлился в Санкт-Петербурге. Из показателей онлайн-сервиса следует, что рейс вылетел из Форт-Лодердейла и прибыл в аэропорт Пулково.
Life.ru уже писал, что спецпосланник американского лидера летит в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Уточняется, что это не первый визит Уиткоффа в Россию — ранее он посещал страну 13 марта 2025 года.
Напомним, что накануне в городе Стамбул, Турция, прошли переговоры Москвы и Вашингтона. 10 апреля утром делегация РФ прибыла на место встречи с представителями американской стороны. Беседа стартовала в 10:00 и продлилась более 5 часов. Делегацию из РФ возглавил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, а со стороны коллег из Штатов участвовал заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. После консультации стороны воздержались от комментариев, а в Госдуме сказали, что ждать «сенсаций» после рядовых переговоров не стоит.