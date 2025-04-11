Шура выложил видео, снятое у могил Добрынина, Юдашкина и Бедроса Киркорова
Певец Шура посетил могилы народного артиста России Бедроса Киркорова, модельера Валентина Юдашкина и композитора Вячеслава Добрынина. Ролик с Троекуровского кладбища он выложил на странице в личной соцсети.
Музыкант возложил цветы к каждому из захоронений и поставил свечи в память об усопших. Подписчики оценили такой жест певца и в комментариях похвалили его за искреннее и доброе сердце.
Напомним, Бедроса Киркорова не стало 18 марта, ему шёл 93-й год. Всё наследство артиста завещано его знаменитому сыну — поп-королю Филиппу Киркорову. Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в столичной больнице, куда был госпитализирован с подозрением на инсульт, ему было 78 лет. Венок на церемонию прощания с композитором среди прочих присылал президент России Владимир Путин. Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года на 60-м году жизни. На протяжении последних лет он боролся с онкологическим заболеванием.
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