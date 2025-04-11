Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 09:51

Шура выложил видео, снятое у могил Добрынина, Юдашкина и Бедроса Киркорова

Певец Шура посетил могилы народного артиста России Бедроса Киркорова, модельера Валентина Юдашкина и композитора Вячеслава Добрынина. Ролик с Троекуровского кладбища он выложил на странице в личной соцсети.

Музыкант возложил цветы к каждому из захоронений и поставил свечи в память об усопших. Подписчики оценили такой жест певца и в комментариях похвалили его за искреннее и доброе сердце.

На надгробной табличке Бедроса Киркорова исправили ошибку
На надгробной табличке Бедроса Киркорова исправили ошибку

Напомним, Бедроса Киркорова не стало 18 марта, ему шёл 93-й год. Всё наследство артиста завещано его знаменитому сыну — поп-королю Филиппу Киркорову. Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в столичной больнице, куда был госпитализирован с подозрением на инсульт, ему было 78 лет. Венок на церемонию прощания с композитором среди прочих присылал президент России Владимир Путин. Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года на 60-м году жизни. На протяжении последних лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / shuramedvedev

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Шура
  • Валентин Юдашкин
  • киркоровбедрос
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar