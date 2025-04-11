Шура выложил видео, снятое у могил Добрынина, Юдашкина и Бедроса Киркорова

Певец Шура посетил могилы народного артиста России Бедроса Киркорова, модельера Валентина Юдашкина и композитора Вячеслава Добрынина. Ролик с Троекуровского кладбища он выложил на странице в личной соцсети.

Музыкант возложил цветы к каждому из захоронений и поставил свечи в память об усопших. Подписчики оценили такой жест певца и в комментариях похвалили его за искреннее и доброе сердце.