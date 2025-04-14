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Регион
14 апреля, 19:57

Гарика Харламова госпитализировали со съёмок из-за застрявшего в ухе наушника

Комик Гарик Харламов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Комик Гарик Харламов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Юмориста Гарика Харламова увезли в больницу со съёмок нового шоу. Причиной стал микронаушник, застрявший в ухе шоумен, сообщает «СтарХит».

По данным СМИ, комик пытался вытащить устройство самостоятельно, но безуспешно. В итоге ему пришлось обратиться за помощью.

«Харламов исполнял песню во время съёмок, а также вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом, выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена», — рассказал изданию источник.

Собеседник журналистов предположил, что в больнице Харламова ждёт не самая приятная процедура по выдуванию предмета из уха.

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Напомним, для Гарика Харламова брак с Екатериной Ковальчук стал третьим. Ранее Life.ru рассказал, что пара сошлась в 2021 году. В феврале 2024-го юморист намекнул на расставание с артисткой, но в мае всё-таки показал кольцо на пальце избранницы. На фотографиях со свадьбы супруги светились от счастья. Эксперт раскрыла, сколько миллионов Гарик потратил на свадьбу.

Никита Никонов
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