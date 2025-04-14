Гарика Харламова госпитализировали со съёмок из-за застрявшего в ухе наушника

Юмориста Гарика Харламова увезли в больницу со съёмок нового шоу. Причиной стал микронаушник, застрявший в ухе шоумен, сообщает «СтарХит».

По данным СМИ, комик пытался вытащить устройство самостоятельно, но безуспешно. В итоге ему пришлось обратиться за помощью.

«Харламов исполнял песню во время съёмок, а также вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом, выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена», — рассказал изданию источник.