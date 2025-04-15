В МИД Швеции вызвали посла РФ из-за удара по Сумам и Кривому Рогу
Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла в Стокгольме, Сергея Беляева, для обсуждения ситуации. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Причиной вызова стали атаки на города Сумы и Кривой Рог.
«Во время выступления послу России было подчеркнуто, что Россия обязана защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится там.
Напомним, 13 апреля ВС РФ ударили по скоплению военных ВС Украины в Сумах. В этот момент там награждали солдат. В МО РФ подтвердили удар с применением «Искандера-М». Тогда был ликвидирован полковник Юрий Юла. А 4 апреля, сообщалось, что российские войска поразили ресторан с командирами ВСУ и западными инструкторами в Кривом Роге. Украинская армия лишилась до 85 солдат, а также до 20 единиц автомобильной техники. Позже военный блогер Юрий Подоляка уточнил, что наши парни ударили ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной боеголовкой.
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