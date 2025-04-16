10 уморительных фактов о фильмах СССР, которые перевернут ваше представление о советском кинематографе

Киноиндустрия хранит в себе множество тайных хитростей. Художники-постановщики знают, как сделать снег или дождь из подручных предметов, актёры иногда случайно творят в кадре такую дичь, что режиссёр решает обязательно включить импровизационную сцену в фильм. Таких казусов в истории советского кино было множество. Как правило, чем теплее обстановка на съёмочной площадке, тем больше шансов снять действительно великий фильм. В материале расскажем вам о курьёзах великих советских фильмов.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и баня в подвале

Съёмки «Иронии судьбы» проходили в подвале с настоящей водкой. Фото © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Кажется, с данным фактом знакомы все старожилы, то есть, поколение, которое застало в сознательном возрасте премьеру этого шедевра. Но молодёжь может и не догадываться, что сцену в бане из «Иронии судьбы» снимали не только в подвале, но ещё и в мае. То есть, задолго до Нового года, и это был холодный подвал Мосфильма. Бюджета картины не хватило, чтобы арендовать знаменитые «Сандуновские бани», но зато руководство банного комплекса прислало Рязанову пальмы и две бочки пива. Но пива актёрам не хватило: они «втихую» заменили реквизит на водку, о чём Life.ru писал в этом материале.

«Чародеи» и останкинский лабиринт

Для съёмки «Чародеев» выбрали локацию, где заблудилась почти вся съёмочная группа. Фото © Кадр из фильма «Чародеи», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Аркадий Стругацкий / Kinopoisk

В комплексе Останкино много потайных местечек. В 1990-е один из телевизионных журналистов даже жил там, причём долгое время, и никто об этом не догадался, даже охрана. «Чародеев» снял Константин Бромбег, и локацию для нескольких сцен обнаружил именно в этих лабиринтах. Он заблудился, зато нашёл забытое всеми место, где располагалась лестница с мозаикой и смальтой. Локация идеально подошла для фильма. По иронии судьбы, в коридорах Останкина заблудился также Семён Фарада, поэтому придумал своё легендарное: «Ну кто так строит?!».

«Иван Васильевич меняет профессию» и машина времени

Машину времени сначала создали инженеры, но перестарались: аппарат был огромным, будто Голиаф. Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Сначала Леонид Гайдай заказал макет машины времени настоящим инженерам в конструкторском бюро. Они увлеклись теоретической составляющей и сделали такой громоздкий аппарат, что его невозможно было поставить в квартиру Шурика. Поэтому пришлось быстро менять стратегию: итоговую машину времени делал художник и скульптор Вячеслав Почечуев за 40 рублей и справку из бухгалтерии. Кстати, вы знали, что в реальности её использование привело бы к тому, что Иван Васильевич застрял бы в стене?

«Девчата» и прошлогодний снег, к тому же, ненастоящий

«Девчат» снимали в мае, поэтому пришлось навалить бутафорского снега, от которого у актёров была аллергия. Фото © Кадр из фильма «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Мало кто знает, что зимнюю сцену из «Девчат» снимали в августе. Причём съёмки был очень «замороченными». В посёлке Оленино Тверской области была деревообрабатывающая база. Актёров пустили на нижний склад этого предприятия. Художники-декораторы постарались на славу: вата на еловых ветках, нафталин, сугробы из пенопласта... Кран тоже для имитации снега покрасили в белый. А для вида мороза использовали специальный газ. Но актёры действительно совершили героический подвиг, снимая этот фильм, ведь им приходилось жариться в зимних тулупах в августовскую жару.

«Гусарская баллада»: Настоящее холодное оружие

В «Гусарской балладе» Шурочка Азарова нарезает французов настоящим холодным оружием. Фото © Кадр из фильма «Гусарская баллада», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Александр Гладков / Kinopoisk

Вы можете подумать, что сабли, которыми наши бравые гусары во главе с Надеждой Дуровой рубятся с французами — бутафорские. Но это не так. Бутафория от интенсивных боёв часто ломалась об актёров, это тормозило съёмки, поэтому Эльдар Рязанов принял волевое решение, взяв всю ответственность на себя: он слегка нарушил закон, доставив на площадку настоящие боевые клинки времён Отечественной войны 1812 года. В съёмках принимали участие профессиональные фехтовальщики, так что ни одной трагедии на площадке «Баллады» не случилось.

«Вокзал на двоих»: «любишь кататься, люби и саночки возить»

«Вокзал на двоих» снимали в лютый мороз, минус 28 градусов. Фото © Кадр из фильма «Вокзал для двоих», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Поговорка удивительно точно отражает происходящее тогда на съёмочной площадке. Рязанов решил снять зиму зимой, но вдарили лютые морозы. На улице минус 28 градусов, снег застыл и покрылся твёрдой кромкой, которую придётся долго пробивать ломом. Рельсы для оператора установить было невозможно. Киношники элегантно вышли из положения: оператора посадили на сани. И сцену на санях снимали так: актёры едут вдвоём на одних санках, а оператор на других рядом, а тащит данную конструкцию вся съёмочная группа.

«Джентельмены удачи»: чем заменить цемент

Цемент сделали из продуктов питания, но всё равно жижа получилась липкой и вонючей. Фото © Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

Все помнят сцену, когда Косой, Хмырь и «фейковый» Доцент чуть не застыли в кузове цементовоза. Это было очень страшно, зрители от всей души переживали за троих жуликов-недотёп. Но по ту сторону экрана волноваться было не о чем: Леонов, Вицын и Никулин плавали в специальной смеси из хлебной закваски и луковой эссенции. Правда, это была та ещё пытка: жижа сильно пачкала кожу, одежду, неприятно пахла. Наша троица несколько часов потратила на то, чтобы смыть следы с себя и своей одежды. Как говорится, «Хороший цемент, не отмывается совсем…».

«Бриллиантовая рука»: изумительно тонкая игра по Станиславскому

На съёмки «Бриллиантовой руки» приезжали спасатели на катере. Фото © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы

Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Актёр становится великим, когда обычные люди не догадываются, что он играет. Так произошло и с Андреем Мироновым. Сцену с рыбалкой в «Бриллиантовой руке» снимали на скале Киселёва, это недалеко от Туапсе. Вода была очень холодной, сидеть в ней приходилось по нескольку часов. И вот, во время сцены, где Геннадий тонет, был штиль, а звук по воде распространяется быстрее, чем под водой. Береговая охрана услышала крики Миронова, примчались на помощь и таким образом попали в кадр. Им долго объясняли, что тут снимают кино.

«Свадьба в Малиновке» и очень сложный танец

Танец на минуту, а запары на полтора месяца: примерно так снимали «Свадьбу в Малиновке». Фото © Кадр из фильма «Свадьба в Малиновке», режиссёр Андрей Тутышкин, сценаристы Борис Александров / Kinopoisk

Сцена танца в этом фильме длится где-то около минуты. Но, как настоящий профессионал, режиссёр Андрей Тутышкин повелел Михаилу Пуговкину и Зое Фёдоровой репетировать минимум полтора месяца. Зоя не всегда могла прийти на «прогон» танца, Пуговкин танцевал со шваброй. Когда репетицию пропускал Михаил, со шваброй танцевала Фёдорова. Спасибо швабре за подготовку этой легендарной сцены! При этом Пуговкин значительную часть этого времени очень страдал, но, как настоящий фронтовик, ни с кем не делился своей болью, пока та не стала невыносимой. Дело в том, что сапоги вызывали у него очень болезненные ощущения из-за фронтовой травмы ноги. Босиком плясать оказалось гораздо удобнее.

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»: кусачий скелет

Юрий Никулин заскучал на площадке, а оператор не выключил камеру. Так получился шикарный эпизод для фильма. Фото © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Легендарная и очень смешная сцена со скелетом и Юрием Никулиным не входила в сценарий. Такое не смог бы придумать даже самый гениальный сценарист. Этот кадр — яркий пример неожиданных курьёзов, которые делают фильм легендарным. Итак, сцена погони в подвале потребовала 8 дублей. Никулин немножко устал прогонять бесконечное число раз одно и то же, поэтому решил отвлечься и погулять по складу. Наш великий актёр засунул палец в челюсти макета человеческого скелета, тот автоматически прикусил «инородный объект», а Никулин беззвучно закричал. Эпизод попал в картину чудом: оператор забыл выключить камеру, материал остался на плёнке.