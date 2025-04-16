В Сумской области 13 апреля были нанесены удары баллистическими ракетами, которые привели к ликвидации почти 200 солдат ВСУ, включая офицеров и командиров пяти бригад. Кроме того, были поражены объекты с представителями высшего командования ВСУ и СБУ, под удар попали иностранные советники из НАТО, пишет «Царьград».

Авторы материала отметили, что судя по скоплению зарубежных военных, планировался масштабный «контрнаступ», однако планы ВСУ были сорваны главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым и ВС РФ. Кроме того, российские войска предотвратили провокацию, которую инициировал Владимир Зеленский. Однако из-за обвинений в сторону Киева один из организаторов, генерал-лейтенант Владимир Артюх, был уволен с поста.