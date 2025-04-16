Помешал планам врага: Белоусов сорвал крупнейший «контрнаступ» ВСУ, обсуждаемый в Сумах
«Царьград»: Белоусов сорвал планы ВСУ по контрнаступлению, обсуждаемому в Сумах
Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
В Сумской области 13 апреля были нанесены удары баллистическими ракетами, которые привели к ликвидации почти 200 солдат ВСУ, включая офицеров и командиров пяти бригад. Кроме того, были поражены объекты с представителями высшего командования ВСУ и СБУ, под удар попали иностранные советники из НАТО, пишет «Царьград».
Авторы материала отметили, что судя по скоплению зарубежных военных, планировался масштабный «контрнаступ», однако планы ВСУ были сорваны главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым и ВС РФ. Кроме того, российские войска предотвратили провокацию, которую инициировал Владимир Зеленский. Однако из-за обвинений в сторону Киева один из организаторов, генерал-лейтенант Владимир Артюх, был уволен с поста.
«Там стояло оцепление — родственников погибших пускали, и то не всех. Работали иностранные медики, местных специалистов допустили только к гражданским. Дело не только в награждении — привезли планы военных операций, с которыми должны были ознакомиться иностранные и украинские военные. [Враги] знали об утечке информации [о сходке], но не стали отменять мероприятие — обсуждались крупные поставки», — указано в статье.
Напомним, что 13 апреля в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военных. Предварительно, целью атаки стали военные из 117-й бригады ВСУ, среди погибших есть, в том числе полковник ВСУ Юрий Юла. Позже Минобороны России подтвердило, что ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах.