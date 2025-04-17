На организованный Владимиром Зеленским шабаш на 9 мая в Киев могут поехать представители Прибалтики. Также не исключено появление делегации из Польши. Список русофобов озвучил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Конечно, страны Прибалтики могут отправить своих представителей, они 100% пышут ненавистью в отношении России. Думаю, кто-то из поляков может подъехать, кто испытывает особую ненависть к России», — отметил собеседник «Газеты.ru».

При этом он подчеркнул, что европейские страны, если и отправят свои делегации на шабаш к Зеленскому, то не на уровне первых лиц. Отличиться может разве, что вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц.