«Жиденькое сборище»: Назван список участников шабаша на 9 мая в Киеве
Экс-нардеп Олейник: В Киев на 9 мая могут приехать представители Прибалтики
Киев. Обложка © pixabay / nextvoyage
На организованный Владимиром Зеленским шабаш на 9 мая в Киев могут поехать представители Прибалтики. Также не исключено появление делегации из Польши. Список русофобов озвучил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Конечно, страны Прибалтики могут отправить своих представителей, они 100% пышут ненавистью в отношении России. Думаю, кто-то из поляков может подъехать, кто испытывает особую ненависть к России», — отметил собеседник «Газеты.ru».
При этом он подчеркнул, что европейские страны, если и отправят свои делегации на шабаш к Зеленскому, то не на уровне первых лиц. Отличиться может разве, что вероятный канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Не исключено, что приедут и представители ведущих европейских стран, но не на уровне первых лиц, которым это особо не надо. Разве что будущий канцлер Германии Мерц приедет. В целом думаю, что сборище получится жиденькое», — заключил экс-нардеп.
Напомним, ранее Зеленский пригласил лидеров ЕС на шабаш в Киеве в ответ на Парад Победы в Москве. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас поддержала его идею, подчеркнув, что Брюссель не одобряет поездки в Москву на 9 Мая. В Кремле уже отреагировали на её заявление. А в Госдуме потребовали трибунала ООН над Каллас за угрозы участникам Дня Победы.