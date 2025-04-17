Польский генерал присудил Путину победу над Трампом после удара по офицерам ВСУ в Сумах
Польский генерал Скшипчак: Трамп проиграл первый раунд переговоров с Путиным
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп проиграл первый раунд переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и оказался в сложном положении, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью агентству PAP офицер осудил Вашингтон за позицию по Украине.
«Похоже, Трамп проиграл этот первый раунд переговоров с Путиным. Вот почему я думаю, что американцы уже пересматривают свою позицию в Белом доме, и я думаю, что она будет озвучена в ближайшем будущем», — высказался Скшипчак.
Генерал обратил внимание на нерешительность администрации Трамп и связал это с ракетной атакой Армии России на плац с офицерами ВСУ и иностранными наёмниками в городе Сумы. Он заявил, что действия Москвы якобы стали ещё одним уроком для администрации президента США. Скшипчак надеется, что Вашингтон теперь «лучше знает Россию и знает, чего от неё ожидать».
Армия России 13 апреля атаковала ракетами «Искандер-М» объект в Сумах. Как позже подтвердили в МО РФ, в этот момент там проходила церемония награждения военнослужащих ВСУ в присутствии иностранных военных специалистов. В частности, в результате удара был уничтожен украинский полковник Юрий Юла. А вот 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам Россия продолжает соблюдать, несмотря на то, что ВСУ почти каждый день продолжают атаковать такие объекты.