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Регион
17 апреля, 08:34

Польский генерал присудил Путину победу над Трампом после удара по офицерам ВСУ в Сумах

Польский генерал Скшипчак: Трамп проиграл первый раунд переговоров с Путиным

Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп проиграл первый раунд переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и оказался в сложном положении, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью агентству PAP офицер осудил Вашингтон за позицию по Украине.

«Похоже, Трамп проиграл этот первый раунд переговоров с Путиным. Вот почему я думаю, что американцы уже пересматривают свою позицию в Белом доме, и я думаю, что она будет озвучена в ближайшем будущем», — высказался Скшипчак.

Генерал обратил внимание на нерешительность администрации Трамп и связал это с ракетной атакой Армии России на плац с офицерами ВСУ и иностранными наёмниками в городе Сумы. Он заявил, что действия Москвы якобы стали ещё одним уроком для администрации президента США. Скшипчак надеется, что Вашингтон теперь «лучше знает Россию и знает, чего от неё ожидать».

Армия России 13 апреля атаковала ракетами «Искандер-М» объект в Сумах. Как позже подтвердили в МО РФ, в этот момент там проходила церемония награждения военнослужащих ВСУ в присутствии иностранных военных специалистов. В частности, в результате удара был уничтожен украинский полковник Юрий Юла. А вот 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам Россия продолжает соблюдать, несмотря на то, что ВСУ почти каждый день продолжают атаковать такие объекты.

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Андрей Бражников
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