Польский генерал присудил Путину победу над Трампом после удара по офицерам ВСУ в Сумах

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп проиграл первый раунд переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и оказался в сложном положении, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью агентству PAP офицер осудил Вашингтон за позицию по Украине.

«Похоже, Трамп проиграл этот первый раунд переговоров с Путиным. Вот почему я думаю, что американцы уже пересматривают свою позицию в Белом доме, и я думаю, что она будет озвучена в ближайшем будущем», — высказался Скшипчак.