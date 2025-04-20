ВСУ атаковали позиции РФ в ДНР вопреки пасхальному перемирию
Минобороны: ВСУ попытались атаковать ВС РФ у Сухой Балки и Богатыря в ДНР
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Вооружённые силы Украины, игнорируя объявленное пасхальное перемирие, в ночь на воскресенье попытались наступать на позиции российских войск в ДНР, но их атаки были успешно отбиты, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, украинские подразделения предприняли попытки штурма в районах посёлков Сухая Балка и Богатырь, однако российские силы смогли оперативно нейтрализовать угрозу, сохранив контроль над рубежами.
Напомним, с 18:00 вчерашнего дня по указу главы государства Владимира Путина объявлено пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. Киев перемирие не соблюдал. Так, удары были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР. На Украине, тем временем, не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь.