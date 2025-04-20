«Большой шанс»: В Турции сочли пасхальное перемирие шагом к решению конфликта

По словам дипломатического источника в Анкаре, предложение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии на Украине может открыть возможность для старта мирных переговоров. Об этом турецкий дипломат сказал РИА «Новости».

«Если стороны воспользуются перемирием для начала мирных переговоров, это может стать шагом к деэскалации конфликта и продвижению к устойчивому урегулированию. Успех перемирия может способствовать укреплению диалога и завершению боевых действий. Это большой шанс», — сказал собеседник издания.