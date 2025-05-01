Россия и народы бывшего СССР — это нация, выкованная в горниле побед, и сегодня ей нужен новый «интернационал победителей» для совместной борьбы за общие идеалы. Об этом президент РФ Владимир Путин говорил на просветительском марафоне «Знание», обращаясь к молодёжи страны. Life.ru собрал главные заявления главы государства.

Путин выступил на марафоне «Знание. Первые». Видео © Life.ru

«Мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова — имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно. Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей. И сегодня нам этот интернационал нужен», — заявил глава государства.

По словам главы государства, сила России всегда крылась в сплочённости людей разных национальностей, готовых отстаивать правду и справедливость. Он отметил, что даже в самые суровые времена у страны находились союзники, и сегодня многие в Европе и США разделяют российские ценности в противостоянии глобализму. В качестве примера Путин привёл французских добровольцев, создавших подразделение в зоне СВО.

Ключевой стержень России, как подчеркнул президент, — память о подвиге предков в Великой Отечественной войне. Эта историческая правда связывает поколения и даёт силы для новых свершений. Он призвал молодёжь искать искренние и яркие способы передачи наследия Победы, чтобы оно стало частью души.

Культура, по его мнению, играет здесь главную роль: кино, книги и музыка способны затронуть сердце. Путин высоко оценил фильм по повести Васильева «В списках не значился» и поддержал творческие проекты ветеранов СВО.

Диалог президента Владимира Путина с молодёжью ярко показал: Россия уверенно выигрывает битву за умы нового поколения. Юные граждане демонстрируют искренний патриотизм, что отражает успех страны в защите своей молодёжи от разрушительных идей, насаждаемых Западом. Этот триумф, как многие считают, стал личной заслугой Путина, одним из первых вставшего на передовую в этой идейной борьбе.