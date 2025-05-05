Экс-командир «Айдара»* объяснил, почему Киев не станет бить по Москве 9 мая и причём тут Цзиньпин

Бывший командир батальона «Айдар»* Евгений Дикий выразил уверенность, что Украина воздержится от нанесения ударов по параду в Москве из-за возможного присутствия на нём лидера Китая Си Цзиньпина.

По его словам, этот фактор станет сдерживающим, несмотря на то, что с военной точки зрения парад представляет собой «лакомую и абсолютно законную цель». Дикий иронично заметил, что «один пожилой китаец» окажется эффективнее российской системы ПВО, предотвратив возможную атаку.

Напомним, ранее в Киеве вновь дали понять о возможности нанесения удара по Москве в День Победы. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак разместил в социальных сетях провокационный пиксель-арт. На изображении, стилизованном под ретро-игры, Зеленский возвышается над пылающей Красной площадью. Багряное небо над Москвой, охваченной пожарами, рассекают беспилотные летательные аппараты. Сопровождает изображение надпись: «Мы делали все возможное, чтобы приблизить этот день».