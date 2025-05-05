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Регион
5 мая, 09:51

Экс-командир «Айдара»* объяснил, почему Киев не станет бить по Москве 9 мая и причём тут Цзиньпин

Экс-командир «Айдара»* уверен, что Украина не станет бить по Москве из-за Китая

Обложка © freepik/bearfotos

Обложка © freepik/bearfotos

Бывший командир батальона «Айдар»* Евгений Дикий выразил уверенность, что Украина воздержится от нанесения ударов по параду в Москве из-за возможного присутствия на нём лидера Китая Си Цзиньпина.

По его словам, этот фактор станет сдерживающим, несмотря на то, что с военной точки зрения парад представляет собой «лакомую и абсолютно законную цель». Дикий иронично заметил, что «один пожилой китаец» окажется эффективнее российской системы ПВО, предотвратив возможную атаку.

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Напомним, ранее в Киеве вновь дали понять о возможности нанесения удара по Москве в День Победы. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак разместил в социальных сетях провокационный пиксель-арт. На изображении, стилизованном под ретро-игры, Зеленский возвышается над пылающей Красной площадью. Багряное небо над Москвой, охваченной пожарами, рассекают беспилотные летательные аппараты. Сопровождает изображение надпись: «Мы делали все возможное, чтобы приблизить этот день».

Кроме того, Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина о трёхдневном прекращении огня в честь 80-летия Победы, а затем неожиданно перешёл к угрозам в адрес лидеров государств, планирующих посетить торжества 9 мая в Москве. Реакция не заставила себя ждать: премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал выпады главы киевского режима «нелепыми и абсурдными», выразив своё неприятие подобной риторике. Во Франции и вовсе назвали бывшего комика сумасшедшим.

* Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.

Николь Вербер
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