«Лишены права отдать голос»: В Кремле оценили повторные выборы президента Румынии
Песков: Румыны были лишены права проголосовать за кандидата, который им нравился
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Жители Румынии были лишены возможности проголосовать за предпочитаемого кандидата, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал результаты первого тура повторных президентских выборов в стране.
Представитель Кремля отметил, что изначально один из фаворитов предвыборной гонки Кэлин Джорджеску, был «волюнтаристски выброшен» из неё. В результате лидером первого тура на повторных выборах стал праворадикальный кандидат Джордже Симион.
«Один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски выброшен из гонки предвыборной. В любом случае избиратели румынские были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят — вот это можно констатировать однозначно», — заявил представитель Кремля.
Напомним, что в ноябре 2024 года в Румынии уже состоялись президентские выборы, победу на которых одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Однако в декабре того же года Конституционный суд страны аннулировал результаты голосования из-за выявленных «серьёзных» нарушений. В начале 2025 года Джорджеску были предъявлены обвинения по шести уголовным статьям, после чего Центральная избирательная комиссия Румынии отказала ему в регистрации в качестве кандидата в президенты. Повторные выборы главы государства стартовали в Румынии 4 мая. Одним из претендентов на победу является лидер партии AUR, депутат парламента Джордже Симион. По мнению экспертов, в случае его победы он может предложить России разделить территорию Украины.