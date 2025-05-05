«Лишены права отдать голос»: В Кремле оценили повторные выборы президента Румынии

Жители Румынии были лишены возможности проголосовать за предпочитаемого кандидата, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал результаты первого тура повторных президентских выборов в стране.

Представитель Кремля отметил, что изначально один из фаворитов предвыборной гонки Кэлин Джорджеску, был «волюнтаристски выброшен» из неё. В результате лидером первого тура на повторных выборах стал праворадикальный кандидат Джордже Симион.