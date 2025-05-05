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Регион
5 мая, 10:08

«Лишены права отдать голос»: В Кремле оценили повторные выборы президента Румынии

Песков: Румыны были лишены права проголосовать за кандидата, который им нравился

Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Жители Румынии были лишены возможности проголосовать за предпочитаемого кандидата, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал результаты первого тура повторных президентских выборов в стране.

Представитель Кремля отметил, что изначально один из фаворитов предвыборной гонки Кэлин Джорджеску, был «волюнтаристски выброшен» из неё. В результате лидером первого тура на повторных выборах стал праворадикальный кандидат Джордже Симион.

«Один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски выброшен из гонки предвыборной. В любом случае избиратели румынские были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят — вот это можно констатировать однозначно», — заявил представитель Кремля.

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Напомним, что в ноябре 2024 года в Румынии уже состоялись президентские выборы, победу на которых одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Однако в декабре того же года Конституционный суд страны аннулировал результаты голосования из-за выявленных «серьёзных» нарушений. В начале 2025 года Джорджеску были предъявлены обвинения по шести уголовным статьям, после чего Центральная избирательная комиссия Румынии отказала ему в регистрации в качестве кандидата в президенты. Повторные выборы главы государства стартовали в Румынии 4 мая. Одним из претендентов на победу является лидер партии AUR, депутат парламента Джордже Симион. По мнению экспертов, в случае его победы он может предложить России разделить территорию Украины.

Александр Юнашев
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