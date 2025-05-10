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Регион
10 мая, 18:25

В МИД РФ дали несколько советов США по урегулированию украинского конфликта

Мирошник: США для урегулирования надо повлиять на Украину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Родион Мирошник, занимающий пост посла по особым поручениям, высказал мнение, что для продвижения мирного урегулирования Вашингтону следует предпринять конкретные шаги. В частности, он указал на необходимость воздействия американской администрации на украинское руководство для возобновления переговорного процесса.

«Если Трампу хочется урегулирования, то он чётко должен видеть ситуацию и делать соответствующие выводы. Тем более, что США никак не посредник, а инициатор и ключевой поставщик средств и вооружений для продолжающегося конфликта», — написал он в своём телеграм-канале, комментируя атаку дронов на Белгород в День Победы во время перемирия.

Мирошник отметил, что смена администрации в США не снимает ответственности с государства за действия предыдущего правительства. Он поставил под сомнение искренность заявлений о стремлении к миру, подчеркнув, что реальные шаги к урегулированию должны включать воздействие на стороны, демонстрирующие неготовность к диалогу, а также введение жёстких ограничений на поставки вооружений.

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Накануне президент США призвал Киев и Москву к 30-дневному перемирию на линии фронта. В Кремле отметили, что глава РФ Владимир Путин поддерживает эту идею, однако нужно обсудить нюансы. Трамп признался, что переговоры о мире превратились в кошмар, лишивший его сна. Тем временем Зеленский заявил о готовности поговорить с Москвой.

Александра Мышляева
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