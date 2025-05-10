В МИД РФ дали несколько советов США по урегулированию украинского конфликта

Официальный представитель МИД России Родион Мирошник, занимающий пост посла по особым поручениям, высказал мнение, что для продвижения мирного урегулирования Вашингтону следует предпринять конкретные шаги. В частности, он указал на необходимость воздействия американской администрации на украинское руководство для возобновления переговорного процесса.

«Если Трампу хочется урегулирования, то он чётко должен видеть ситуацию и делать соответствующие выводы. Тем более, что США никак не посредник, а инициатор и ключевой поставщик средств и вооружений для продолжающегося конфликта», — написал он в своём телеграм-канале, комментируя атаку дронов на Белгород в День Победы во время перемирия.