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Регион
15 мая, 08:48

Коц пошутил про связь «священного» Дня вышиванки на Украине и переговоров в Стамбуле

Военкор Коц: Дресс-код украинской делегации легко предсказать по Дню вышиванки

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Военный корреспондент Александр Коц пошутил, что предсказать с высокой долей определённости можно только дресс-код украинской делегации, ведь Киев празднует «священный праздник» — День вышиванки. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Пока украинские переговорщики демонстрируют абсолютную неспособность самостоятельно принимать решения, предсказать с высокой долей вероятности можно только одно — дресс-код делегации. Сегодня на Украине священный праздник — День вышиванки», — говорится в тексте.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин стал инициатором прямых переговоров России и Украины без предварительных условий. Местом встречи была выбрана Турция. Российская делегация уже прилетела в Стамбул. Переговоры пройдут в резиденции турецкого президента во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Делегацию РФ возглавит помощник президента России Владимир Мединский. От Украины приедут глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. При этом Владимир Зеленский намерен сначала переговорить с лидером Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре.

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Татьяна Миссуми
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