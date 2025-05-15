Индия и Пакистан: Обострение
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 мая, 17:05

Пакистан и Индия продолжат меры по укреплению доверия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Армии Индии и Пакистана условились продолжать предпринимать меры по укреплению доверия для снижения уровня боевой готовности. Об этом сообщил представитель индийских ВС.

«В дополнение к взаимопониманию, достигнутому командующими военными операциями Индии и Пакистана 10 мая, было решено продолжить меры по укреплению доверия с целью снижения уровня боевой готовности», — сообщил представитель Вооружённых сил Индии.

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Напомним, 6 мая индийские войска объявили о начале операции «Синдур», которая подразумевала атаку по объектам на пакистанской территории, являвшимися с точки зрения Нью-Дели базами для подготовки терактов. Исламабад в ответ объявил о старте собственной военной операции. 10 мая при посредничестве Вашингтона стороны достигли соглашения о прекращении огня, однако оно было нарушено в тот же день. Тем не менее 12 мая армия Индии приостановила удары по пакистанской территории и с тех пор о новых атаках ни с одной из сторон не сообщалось.

Юрий Лысенко
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