Пакистан и Индия продолжат меры по укреплению доверия
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Армии Индии и Пакистана условились продолжать предпринимать меры по укреплению доверия для снижения уровня боевой готовности. Об этом сообщил представитель индийских ВС.
«В дополнение к взаимопониманию, достигнутому командующими военными операциями Индии и Пакистана 10 мая, было решено продолжить меры по укреплению доверия с целью снижения уровня боевой готовности», — сообщил представитель Вооружённых сил Индии.
Напомним, 6 мая индийские войска объявили о начале операции «Синдур», которая подразумевала атаку по объектам на пакистанской территории, являвшимися с точки зрения Нью-Дели базами для подготовки терактов. Исламабад в ответ объявил о старте собственной военной операции. 10 мая при посредничестве Вашингтона стороны достигли соглашения о прекращении огня, однако оно было нарушено в тот же день. Тем не менее 12 мая армия Индии приостановила удары по пакистанской территории и с тех пор о новых атаках ни с одной из сторон не сообщалось.