Делегации Турции, США и Украины прибыли к месту проведения встречи в Стамбуле

В офисе президента турецкой республики Долмабахче в Стамбуле собрались представители делегаций Турции, США и Украины, ожидается их трёхсторонняя встреча, начало которой запланировано на 10:45 (по Москве).

Ожидается, что после указанной встречи в Долмабахче сядут за стол переговоров представители России, Украины и Турции. Вчерашняя встреча российской и украинской делегаций не состоялась по вине Киева.