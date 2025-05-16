Делегации Турции, США и Украины прибыли к месту проведения встречи в Стамбуле
Прибытие делегаций. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
В офисе президента турецкой республики Долмабахче в Стамбуле собрались представители делегаций Турции, США и Украины, ожидается их трёхсторонняя встреча, начало которой запланировано на 10:45 (по Москве).
Ожидается, что после указанной встречи в Долмабахче сядут за стол переговоров представители России, Украины и Турции. Вчерашняя встреча российской и украинской делегаций не состоялась по вине Киева.
Как сообщалось, переговоры российской и украинской делегаций начнутся 16 мая в полдень в Стамбуле. Они должны были состояться накануне, но представители Украины не явились к месту встречи, хотя переговорщики из РФ ждали их весь день. Владимир Зеленский предложил провести переговоры в онлайн-формате, он также раскритиковал состав делегации РФ. Возглавляющий наших переговорщиков помощник президента РФ Владимир Мединский позже выступил с заявлением, что российские представители имеют все необходимые полномочия к ведению встречи, а также инструкции из Кремля, в которых итогами переговоров видится устранение первопричин конфликта на Украине.