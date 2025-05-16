Украина разорвала соглашение с РФ о сотрудничестве в таможенной сфере

Украина расторгла правительственное соглашение с Россией о взаимодействии и помощи в таможенной сфере. Об этом заявил представитель Кабинета министров Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», — написал Мельничук у себя в социальных сетях.