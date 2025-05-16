Украина разорвала соглашение с РФ о сотрудничестве в таможенной сфере
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Украина расторгла правительственное соглашение с Россией о взаимодействии и помощи в таможенной сфере. Об этом заявил представитель Кабинета министров Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», — написал Мельничук у себя в социальных сетях.
Напомним, днём 16 мая Стамбуле состоялись переговоры между РФ и Украиной. На встрече были 11 представителей России и 12 — от Украины. Помощником президента России Владимиром Мединским была возглавлена российская делегация, в то время как украинскую сторону представлял министр обороны Рустем Умеров. Встреча длилась чуть менее двух часов. По словам Умерова, в ходе переговоров рассматривались возможные перспективы встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, а Киев настаивал на прекращении огня. В настоящее время запланирован второй раунд переговоров.