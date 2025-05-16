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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 мая, 14:43

«‎Сдался» без боя: Российские ракетчики из засады приземлили украинский МиГ-29

«Воевода вещает»: Российские ВС из засады сбили украинский МиГ-29 в зоне СВО

Обложка © Wikipedia / Coert van Breda

Обложка © Wikipedia / Coert van Breda

Появилась информация о возможном уничтожении второго за день украинского истребителя в зоне проведения СВО. Добычей российских войск мог стать МиГ-29, докладывают военкоры. Детали о месте и времени произошедшего не сообщаются.

«Наши отчитываются о сбитии МиГ-29 противника. Ждём подтверждения от агентуры со стороны противника»,говорится в Telegram-канале «Воевода вещает».

По некоторым сведениям, сбить украинский МиГ смог российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Удары наносились по истребителю ВСУ из засады.

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Ранее сегодня сообщалось о крушении четвёртого украинского истребителя F-16 в зоне СВО. Пилот успел покинуть самолёт, катапультировавшись. Сейчас военкоры рассматривают несколько версий уничтожения очередного F-16. Первый такой истребитель был сбит в августе 2024 года украинским ЗРК Patriot, второй был уничтожен на аэродроме в Днепропетровске в ноябре прошлого года. В декабре сообщалось об уничтожении ещё одного F-16 при попытке атаки на российскую территорию. В настоящее время рассматриваются различные версии крушения последнего F-16.

Наталья Афонина
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